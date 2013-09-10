Абоненты «МегаФона» собрали 800 тысяч рублей на лечение 7-летнего Данила Зеневича

Компания «МегаФон» является постоянным партнером благотворительного проекта «Вместе сможем все», предоставив специальный номер 000777 для помощи тяжелобольным детям. Абсолютно все средства, поступающие на этот номер, перечисляются на лечение маленьких пациентов.

Мы благодарны нашим абонентам за неравнодушие и желание помочь, не только Данилу, но и многим другим ребятам, обратившимся за помощью в фонд «Мы вместе», который за время своей работы помог более 500 детям в лечении и реабилитации. Каждое отправленное SMS-сообщение - это реальная помощь ребенку и шанс на спасение его жизни

— рассказала директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.

Почти четыре года Данил борется с тяжелой болезнью. Последние два года организм ребенка с помощью дорогостоящих препаратов побеждает осложнения после пересадки костного мозга. Мы благодарны всем абонентам компании «МегаФон»: уже пять лет вы рядом с нами. Без вашей помощи не удалось бы воплотить в жизнь сотни добрых дел

— отметила руководитель детского благотворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова.

Напомним, абоненты «МегаФона» могут в любое время внести пожертвование для помощи тяжелобольным детям, отправив SMS-сообщение на номер спасения детских жизней 000777, стоимость одного SMS — 44,99 рублей. Именно такая сумма после каждого отправленного сообщения списывается со счета абонента и поступает на лечение детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.