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«Алло, это пожарная? Вы не знаете, как сыграл Спутник?»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Алло, это пожарная? Вы не знаете, как сыграл Спутник?»

10 сентября 2013, 14:35Общество
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