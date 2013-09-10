«Алло, это пожарная? Вы не знаете, как сыграл Спутник?»

Отряд пожарных незамедлительно выехал на место происшествия. Как оказалось, пожара там не было, что, соответственно, официально было расценено как «ложный вызов на улице Каспийской».

Такое бывает, что обеспокоенные тагильчане, вполне обоснованно переживая за свое здоровье, объективно не могут оценить степень серьезности происходящего, тем более пожара. Именно поэтому прибегают на помощь к специализированным службам. И это можно понять.

Как известно, там расположены дома барачного типа, деревянные, поэтому сразу же жители стали набирать 01. Линия связи была занята (короткие гудки), 10 минут! В 23:30 позвонили уже в 02, службу полиции. В 23:35 дозвонились все-таки в пожарную службу, где нам же и нахамили за наши звонки. Пожарных все-таки отправили, но на вопрос, куда жаловаться на пожарную охрану, так и не ответили.

Мы перезванивали им раз шесть, чтобы узнать подробности. Вопрос, зачем призывать к бдительности граждан, если на наши звонки, такая реакция? В поселке Старатель проходит выставка вооружений и все службы, как нам кажется, должны быть начеку. Но они, видимо, к этому не готовы, -- пишет пользователь.

В Противопожарной части прокомментировали данную ситуацию следующим образом:

В данном случае хамства не было. Мы за этим тщательно следим и контролируем. В нашей работе не следует считать хамством, когда кладут трубку, чтобы отправить пожарных на вызов. Кроме того, ежемесячно у нас раздаются тысячи звонков, иногда абсурдных: «А вы не знаете, где моя жена? А какой счет игры? А где я припарковал машину? А как сыграл «Спутник»?».

Надо быть уверенным, что тагильские службы хорошо выполняют свою работу и даже с готовностью и юмором комментируют подобные ситуации. Кроме того, следует понимать, что подробно описывать каждую историю с пожаром чисто физически они не могут. В любом случае, пожар на Старателе мог оказаться действительно серьезным. Безопасность превыше всего!