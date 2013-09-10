Этапы выбора названия бренда

Достижение данной цели означает повышение престижа и успешности компании в глазах конкурентов и покупателей. Однако, создание бренда процесс достаточно кропотливый, требующий профессионального подхода.

Название бренда есть инструмент маркетинга, призванный заострить внимание потребителя именно на данном продукте. Для этого ему мало быть ярким и необычным, оно должно нести позитивную информацию о преимуществах товара, создавать определённое впечатление на потребителя. Рассмотрим, как происходит выбор названия для будущего бренда компании.

Выбор названия бренда обычно состоит из трёх этапов. На первом заказчик ставит перед креативным агентством максимально чёткую задачу, следуя которой специалисты должны подобрать адекватные запоминающиеся варианты. Далее заказчику следует наблюдать за процессом подбора вариантов, дабы он не отклонился от начального замысла. Третий этап заключается в непосредственном выборе названия из предложенных вариантов.

Причинами провала такого, казалось бы, несложного процесса на первом этапе обычно является неправильное понимание заказчиком цели, которую преследует название будущего бренда. Постановка задачи перед креативным агентством должна основываться на тщательном анализе таких аспектов, как сфера деятельности компании-заказчика, её репутация, преимущества товара, характеристика предполагаемой группы потребителей, конкурентное окружение и т.д. Следует помнить, что название бренда, помимо других целей, призвано уменьшить затраты на рекламную компанию продукта. Оно должно пробуждать в потребителях положительное мнение о компании в целом и способствовать повышению интереса и доверия к другим её товарам.

На втором этапе заказчику следует остерегаться брать процесс подбора названия бренда целиком в свои руки, даже если он уверен, что сможет выполнить его лучше профессионалов. Креативный дух названия бренда необычайно важен, но он должен быть понят покупателем правильно.

Специалисты при подборе учитывают благозвучность названия, его запоминаемость, возможные ассоциации у покупателей, их ожидания от покупки товара, наличие похожих названий и т.д. Они также отслеживают, чтобы выбранный вариант названия не нарушал прав других производителей. Название должно выделять продукт на фоне аналогов, но ему не следует быть броским ничего не значащим словом, которое вызовет у потенциального покупателя скорее недоумение, чем желание приобрести товар.