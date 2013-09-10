Формирование корпоративного стиля компании фактически начинается со времени определения её миссии, слогана, логотипа, торговых марок и иных базовых элементов. Другими словами, оно начинается с момента зарождения компании.

В том случае, если руководство изначально не уделяет данному аспекту должного внимания, его развитие может происходить хаотично. Спустя несколько лет функционирования вопрос о создании полной картины корпоративного стиля станет столь насущным, что потребует обращения к профессиональному агентству. Объясняется это тем, что корпоративный стиль компании является эффективным средством борьбы за покупателя, своеобразным видом рекламы и важным элементом брендинга.

Основная функция корпоративного стиля компании заключается в том, что узнаваемый и оригинальный образ создаёт благоприятный имидж в глазах покупателя, способствует быстрой идентификации товаров и рекламы, как принадлежащих данной фирме. Поэтому необходимо придерживаться единого подхода к оформлению, цветовой гамме и образам, применяемым в рекламе, деловой документации, упаковке продукции, и т.д.

Разработчики, к которым обращаются с просьбой сформировать корпоративный стиль компании заказчика, прежде всего, должны получить полное представление о ценностях, которые действительно приносит обществу деятельностью компании. В соответствии с этим приводятся в соответствие цветовые, графические, словесные и иные элементы во внутреннем и внешнем оформлении. Кроме того, очень важным этапом является изучение маркетинговой политики, проводимой как прямыми, так и косвенными конкурентами компании.

Чем дольше существует компания, тем более разработчикам приходится учитывать политику, которой придерживалось руководство компании до обращения за профессиональной помощью. Степень детализации элементов фирменного стиля определяется организационной структурой и тем сложнее, чем больше подразделений включает компания.

Иногда в процессе разработки выясняется, что базовые элементы устарели и недостаточно эффективны. В таком случае их приходится обновлять или создавать заново с нуля. Проработке подвергается сайт компании, рекламные материалы, дизайн офиса, вид сувенирной продукции для выставочных стендов, внешний вид сотрудников, правила поведения в отношении клиентов и т.д.