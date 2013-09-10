Начало успешной торговли на Форексе
Работа на рынке Форекс предполагает сугубо индивидуальный подход – каждый трейдер ищет подходящие именно для него инструменты, методы и способы получения прибыли.
Для одних актуальны стратегии на Фибоначчи, другие же используют только индикаторные, кому-то подходит торговля на минимальных временных промежутках, а кому-то – на максимальных. Здесь все индивидуально и требует серьезной работы, поиска собственных средств. Но некоторые правила станут полезными для любого начинающего трейдера, дав возможность ему избежать ошибок.
Начинать работу лучше всего с открытия демо-счета. Работа на демо-счету поможет протестировать множество стратегий – попробовать и хеджирующие, и безиндикаторные, и пипсовочные стратегии Форекс, понять, как работают индикаторы. Научившись заключать сделки, управляться с собственными чувствами, понимать рынок и прогнозировать его движения, трейдер сможет более уверенно начать торговлю на реальном счету.
Желательно именно на демо-счету опробовать различные стратегии Форекс, чтобы понять, какие недостатки и преимущества свойственны каждому типу, что лучше всего подходит для трейдера и его стиля торговли. Начинающий трейдер научится не только использовать советники в работе, но и сможет протестировать их, откорректировать в соответствии с собственными требованиями, установить все нужные параметры, определить наиболее эффективные стратегии.
Трейдер должен уметь выполнять технический и фундаментальный анализ, составлять прогнозы Форекс, что даст возможность торговать осознанно, с учетом всех факторов, заключая выгодные сделки, а не надеясь на удачу. Только понимание рынка и происходящих на нем событий, умение с большой долей вероятности предвидеть изменения цены и создавать прогнозы Форекс позволит обеспечить стабильный доход и свести убытки к минимуму.
Как только на протяжении определенного времени стало ясно, что работа на демо-счету осуществляется ровно, стабильно и прибыльно, можно переходить на реальный счет. Перед этим необходимо выбрать дилинговый центр. При выборе нужно обязательно обращать внимание на пункты, указанные в публичной оферте (договоре), касающиеся предоставления услуг. Важными являются пункты про форс-мажорные обстоятельства, нерыночные котировки. Ведь если условия дилингового центра будут невыгодными для трейдера, то, независимо от того, использует ли он хеджирующие стратегии или стратегии на Фибоначчи, он будет терять немало денег и вряд ли сможет обеспечить высокий доход.