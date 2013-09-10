Начало успешной торговли на Форексе

Для одних актуальны стратегии на Фибоначчи, другие же используют только индикаторные, кому-то подходит торговля на минимальных временных промежутках, а кому-то – на максимальных. Здесь все индивидуально и требует серьезной работы, поиска собственных средств. Но некоторые правила станут полезными для любого начинающего трейдера, дав возможность ему избежать ошибок.

Начинать работу лучше всего с открытия демо-счета. Работа на демо-счету поможет протестировать множество стратегий – попробовать и хеджирующие, и безиндикаторные, и пипсовочные стратегии Форекс, понять, как работают индикаторы. Научившись заключать сделки, управляться с собственными чувствами, понимать рынок и прогнозировать его движения, трейдер сможет более уверенно начать торговлю на реальном счету.

Желательно именно на демо-счету опробовать различные стратегии Форекс, чтобы понять, какие недостатки и преимущества свойственны каждому типу, что лучше всего подходит для трейдера и его стиля торговли. Начинающий трейдер научится не только использовать советники в работе, но и сможет протестировать их, откорректировать в соответствии с собственными требованиями, установить все нужные параметры, определить наиболее эффективные стратегии.

Трейдер должен уметь выполнять технический и фундаментальный анализ, составлять прогнозы Форекс, что даст возможность торговать осознанно, с учетом всех факторов, заключая выгодные сделки, а не надеясь на удачу. Только понимание рынка и происходящих на нем событий, умение с большой долей вероятности предвидеть изменения цены и создавать прогнозы Форекс позволит обеспечить стабильный доход и свести убытки к минимуму.