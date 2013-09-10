Новости Nissan от автоцентра КОНКОРД
10 сентября 2013, 13:05ОбществоПолина
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Тop-10 автомобилей будущего AutoGuide сформировал список Top-10 транспортных средств, у которых столь современное исполнение и внешний вид, что они могли бы отлично смотреться в мире...
AutoGuide сформировал список Top-10 транспортных средств, у которых столь современное исполнение и внешний вид, что они могли бы отлично смотреться в мире будущего. Nissan Cube вошел в список под номером 6, а Nissan Juke возглавил Top-10.
Nissan объявил о планах по запуску полностью электрического гоночного автомобиля ZEOD RC. Автомобиль с нулевыми выбросами выхлопных газов и способный разогнаться до 300 км/час совершит свой дебют в 2014 году на заезде Le Mans 24 часа.
Новый Nissan Note будет представлен в Европе в октябре 2013 года в новом динамичном и инновационном дизайне, с повышенной системой безопасности и системой кругового обзора, которая помогает совершать маневры и парковку в сложных условиях.
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