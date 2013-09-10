Новости Nissan от автоцентра КОНКОРД

AutoGuide сформировал список Top-10 транспортных средств, у которых столь современное исполнение и внешний вид, что они могли бы отлично смотреться в мире будущего. Nissan Cube вошел в список под номером 6, а Nissan Juke возглавил Top-10.

Nissan объявил о планах по запуску полностью электрического гоночного автомобиля ZEOD RC. Автомобиль с нулевыми выбросами выхлопных газов и способный разогнаться до 300 км/час совершит свой дебют в 2014 году на заезде Le Mans 24 часа.