Пакет диагностических работ за 499 рублей!
Уважаемые владельцы автомобилей SKODA! Вы знаете, как важно следить за техническим состоянием автомобиля.
Уважаемые владельцы автомобилей SKODA!
Вы знаете, как важно следить за техническим состоянием автомобиля.
Своевременная диагностики автомобиля – это залог безопасности эксплуатации транспортного средства.
Но не стоит думать, что диагностику автомобиля нужно делать только в том случае, когда уже что-то с машиной произошло. В этом случае диагностику делать уже придется.
Специально для вас мы разработали комплект диагностических работ по очень выгодной цене – 499 рублей.
В комплект диагностических работ входит:
1)Проверка подвески на вибростенде;
2)Проверка радиатора охлаждения (визуальный осмотр + проверка давления специальным прибором);
3)Проверка система вентиляции (в том числе проверка салонного фильтра).
4)Проверка и регулировка фар;
5)Проверка состояния днища на предмет повреждений;
6)Проверка тормозной системы (проверка герметичности тормозной системы-тормозных трубок, замер колодок, замер тормозных дисков, замер содержании влаги в тормозной жидкости).
Помимо этого, после проведения диагностических работ вы получаете сертификат на приобретение оригинальных запасных частей со скидкой в 15%.
Подробности акции в нашем отделе послепродажного обслуживания по многоканальному телефону: (3435) 471-201
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1! Ежедневно с 9:00 до 21:00.
* Сроки проведения акции: 09.09.2013-30.09.2013