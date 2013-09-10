Пакет диагностических работ за 499 рублей!

Уважаемые владельцы автомобилей SKODA!

Вы знаете, как важно следить за техническим состоянием автомобиля.

Своевременная диагностики автомобиля – это залог безопасности эксплуатации транспортного средства.

Но не стоит думать, что диагностику автомобиля нужно делать только в том случае, когда уже что-то с машиной произошло. В этом случае диагностику делать уже придется.

Специально для вас мы разработали комплект диагностических работ по очень выгодной цене – 499 рублей.

В комплект диагностических работ входит:

1)Проверка подвески на вибростенде;

2)Проверка радиатора охлаждения (визуальный осмотр + проверка давления специальным прибором);

3)Проверка система вентиляции (в том числе проверка салонного фильтра).

4)Проверка и регулировка фар;

5)Проверка состояния днища на предмет повреждений;

6)Проверка тормозной системы (проверка герметичности тормозной системы-тормозных трубок, замер колодок, замер тормозных дисков, замер содержании влаги в тормозной жидкости).

Помимо этого, после проведения диагностических работ вы получаете сертификат на приобретение оригинальных запасных частей со скидкой в 15%.

Подробности акции в нашем отделе послепродажного обслуживания по многоканальному телефону: (3435) 471-201

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