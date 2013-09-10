Подготовка к Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле подходит к концу

По информации пресс-службы Уралвгонзавода, основные моменты подготовки к проведению такого масштабного события подходят к концу.

Завершается строительство вертолётной площадки для взлёта-посадки вертолётов класса Ми-8 и запуска легких беспилотных летательных аппаратов. Площадка оборудуется светотехнической системой ночного старта и авиационным диспетчерским пунктом.

По плану проходит и расчистка и реконструкция испытательной трассы боевого поля, замена броне-целей, оборудование дополнительных мишеней на приемных площадках боевого поля, создание техпозиций и препятствий для демонстрационных пробегов техники.

Для широкого информирования и удобства работы на выставке внедряются новые современные сервисы - уникальный полевой информационный центр с современным измерительным комплексом, в том числе с всепогодными смотровыми площадками и диспетчерским пунктом. Создание такого пункта обеспечит сбор и обработку информации с видеокамер, установленных на демонстрационных трассах, военной технике, огневых позициях и приемных площадках боевого поля, конференц-залах и павильонах выставки, а также прямую трансляцию на экраны выставочного центра и сеть Интернет.

Для качественной, бесперебойной трансляции демонстрационных показов подготовлена команда режиссеров, видеооператоров, прошедших стажировку в масштабных проектах ВГТРК, таких как «Танковый биатлон» на подмосковном полигоне Алабино, авиасалон МАКС-2013 в г. Жуковский.

Впереди еще предстоит сложная работа по отработке взаимодействий экипажей, участвующих в демонстрационных показах. Уже с 14 сентября начнутся практические тренировки и репетиции всех эпизодов с использованием натурных образцов военной техники участников выставки, которые уже завозятся на полигон.

Напомним, что Russia Arms EXPO 2013 пройдет в период с 25 по 28 сентября 2013 года в Нижнем Тагиле, на территории Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильского института испытания металлов».