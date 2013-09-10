Рисуют, несомненно, все! В Нижнем Тагиле работает студия для взрослых (ФОТО)

Еще 20 тысяч лет назад в эпоху палеолита, первобытный человек стал покрывать стены своей пещеры рисунками, прошли тысячелетия, развивалось искусство, изменился человек, но до сих пор в наших генах живет тот первобытный художник, для которого дышать и рисовать естественно. Вы не верите? Откуда тогда берутся маленькие рисунки на полях ваших тетрадей и газет, быстрые зарисовки во время телефонных разговоров, узоры на песке или на снегу - это все ваш внутренний художник.

Возможно, однажды, перебирая что-то в шкафу или чулане, вы наткнулись на коробочку старых акварельных красок, а может, это были ваши школьные альбомы, тетради или блокнот с рисунками. Сначала вы их даже не узнали, с пожелтевших страниц смотрели детские фантазии, юношеские мечты - простые и искренние герои сказок, цветы или машинки, забавные зверюшки, портреты и шаржи друзей.

Удивительно, вы неплохо рисовали, может не профессионально, но как-то по-особенному честно, так как просила душа. Каким-то теплом повеяло от воспоминаний, связанных с ними, и вы подумали: «Что если…».

Немного волнительно снова взять в руки карандаши и кисти, почувствовать почти забытый запах акварельных красок. Белая бумага манит и пугает своей космической чистотой. Но тут же одолевают сомнения: что если не получится, меня могут не понять близкие, рисование дело слишком серьезное, мне не хватит знаний, где найти единомышленников, у кого спросить совета, с чего начать? Можно купить самоучитель рисования, их выпускают сейчас огромное множество, можно воспользоваться видеоуроками или поискать мастер-классы на страницах интернета, только все это не заменит живого общения, наглядного примера, подсказки, взгляда со стороны. К тому же, почти все пособия выпускаются с расчетом на уже подготовленного, хотя бы в художественной школе, зрителя.

Несмотря на это, не следует убирать краски и альбомы обратно в шкаф. Давайте рисовать вместе. Вам не обязательно быть Рафаэлем, что бы выразить в рисунке свое отношение к миру. Вот уже четвертый год в Нижнетагильском музее изобразительных искусств проходят занятия студии рисования для взрослых – «Рисуют все».

Такое название выбрано не случайно, здесь можно встретить школьников и студентов, молодых мам с детьми, людей разных профессий, пенсионеров. И возраст не является помехой. Конечно, в детстве учиться и запоминать новое гораздо легче, но у взрослого человека есть весомый плюс – осмысленное желание, целеустремленность, терпение, усидчивость. На занятиях студии каждый находит свое: общение с единомышленниками, совет, разнообразие тем и материалов для творчества, развитие художественных способностей, индивидуальный подход и т.д. Здесь под руководством опытного преподавателя вы пройдете путь от основ рисования карандашом до живописи маслом, научитесь построению предметов, передаче объема, будете рисовать портреты друзей, опробуете множество различных техник и художественных материалов. Смело отбросьте неверие в собственные силы и страх, отвлекитесь от будней и наслаждайтесь творчеством.