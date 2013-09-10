Тагильчане простояли в огромной пробке на Серовском тракте
10 сентября 2013, 20:55Общество
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Только что стало известно, что на Серовском тракте как в сторону Нижнего Тагила, так и в сторону Екатеринбурга протянулась огромная пробка.
Как сообщила Евгения, пробку протяженностью пять километров люди преодолевали минут 40. На повороте в сады у Монзино водители, которые все ближе подбирались к переезду, могли видеть две патрульные машины, а также на месте побывал эвакуатор, однако сказать, увозил ли он автомобиль, пользователи не решаются.
Кроме того, там, где были патрульные машины, прямо на дороге есть осколки. В настоящее время пользователи отмечают, что в сторону Тагила пробка до сих пор не рассосалась.
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