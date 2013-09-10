Тагильчане простояли в огромной пробке на Серовском тракте

Как сообщила Евгения, пробку протяженностью пять километров люди преодолевали минут 40. На повороте в сады у Монзино водители, которые все ближе подбирались к переезду, могли видеть две патрульные машины, а также на месте побывал эвакуатор, однако сказать, увозил ли он автомобиль, пользователи не решаются.