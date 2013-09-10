У ЕВРАЗ НТМК впервые появился особый паспорт

Для получения важного документа в течение 1,5 лет проводился масштабный аудит всех энергетических мощностей, зданий и сооружений в 13 подразделениях комбината. Было проанализировано, насколько рационально используются все виды энергоресурсов - электроэнергия, газ, вода, теплоэнергия, пар, уголь, кокс - в технологических процессах ЕВРАЗ НТМК.

По результатам проведенного аудита состояние мощностей металлургического комбината Нижнего Тагила признано удовлетворительным, во многом это стало возможным благодаря ежегодно реализуемым программам энергосбережения и капитального ремонта энергооборудования. Особенно высокие показатели по энергоэффективности были отмечены в доменном цехе комбината, где расход кокса на тонну чугуна гораздо меньше, чем на других предприятиях отрасли сообщает пресс-служба предприятия.

Энергетический паспорт ЕВРАЗ НТМК включает в себя доскональный анализ состояния энергических мощностей предприятия. В нем описаны мероприятия по повышению эффективности. В частности, одно из значимых направлений - снижение расхода природного газа. Внедрение разработанных мероприятий позволит снизить его использование более чем на 50 млн кубических метров ежегодно. Сокращение использования топлива в свою очередь позволить снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.