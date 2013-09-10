У ЕВРАЗ НТМК впервые появился особый паспорт
ЕВРАЗ НТМК получил Энергетический паспорт комбината. Подобный документ выдан предприятию впервые. Энергетический паспорт обязана иметь любая организация, совокупные затраты которой на потребление энергоресурсов превышают 10 млн рублей в год. Только при наличии данного документа региональная энергетическая комиссия устанавливает тарифы на энергоносители.
Для получения важного документа в течение 1,5 лет проводился масштабный аудит всех энергетических мощностей, зданий и сооружений в 13 подразделениях комбината. Было проанализировано, насколько рационально используются все виды энергоресурсов - электроэнергия, газ, вода, теплоэнергия, пар, уголь, кокс - в технологических процессах ЕВРАЗ НТМК.
По результатам проведенного аудита состояние мощностей металлургического комбината Нижнего Тагила признано удовлетворительным, во многом это стало возможным благодаря ежегодно реализуемым программам энергосбережения и капитального ремонта энергооборудования. Особенно высокие показатели по энергоэффективности были отмечены в доменном цехе комбината, где расход кокса на тонну чугуна гораздо меньше, чем на других предприятиях отрасли сообщает пресс-служба предприятия.
Энергетический паспорт ЕВРАЗ НТМК включает в себя доскональный анализ состояния энергических мощностей предприятия. В нем описаны мероприятия по повышению эффективности. В частности, одно из значимых направлений - снижение расхода природного газа. Внедрение разработанных мероприятий позволит снизить его использование более чем на 50 млн кубических метров ежегодно. Сокращение использования топлива в свою очередь позволить снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
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