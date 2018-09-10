3 пожарных, скорая и полиция прибыли во двор дома на Вые в Нижнем Тагиле

Поздним вечером 10 сентября во двор между улицами Вогульская, 60 и Космонавтов, 36 приехали 3 пожарных автомобиля, карета скорой помощи и полиция. При этом запаха дыма или открытого огня во дворе замечено не было. Через некоторое время пожарные уехали.

Пожарные машины приехали с сиренами и встали во дворе. У меня дом на расстоянии 500-700 метров от того места, где они стояли. Я бы в любом случае почувствовала запах дыма,рассказала TagilCity.ru очевидец по имени Юлия.