3 пожарных, скорая и полиция прибыли во двор дома на Вые в Нижнем Тагиле

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Несколько автомобилей экстренных служб прибыли во двор жилого дома между улицами Вогульская и Космонавтов. Пожарные автомобили с проблесковыми маячками прибыли первыми, чуть позже подъехали карета скорой помощи и полицейская машина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поздним вечером 10 сентября во двор между улицами Вогульская, 60 и Космонавтов, 36 приехали 3 пожарных автомобиля, карета скорой помощи и полиция. При этом запаха дыма или открытого огня во дворе замечено не было. Через некоторое время пожарные уехали.
Пожарные машины приехали с сиренами и встали во дворе. У меня дом на расстоянии 500-700 метров от того места, где они стояли. Я бы в любом случае почувствовала запах дыма,рассказала TagilCity.ru очевидец по имени Юлия.
Подробности приезда экстренных служб остаются неизвестными. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.
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