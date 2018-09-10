ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле оштрафован на 50 000 за невыполнение в срок предписания

Согласно данным системы «Спарк», ЕВРАЗ НТМК судебным решением привлечен к административному штрафу в размере 50 000 рублей по ч. 6 ст 19.5 КоАп РФ – за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Решение было вынесено 6 сентября 2018 года в Арбитражном суде г. Екатеринбурга судьей Высоцкой Е.В.

Судебное решение в настоящий момент в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.