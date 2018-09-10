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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле оштрафован на 50 000 за невыполнение в срок предписания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле оштрафован на 50 000 за невыполнение в срок предписания

Сегодня, 12:21ОбществоЮлия Суворова
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