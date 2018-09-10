Корт в парке «Народный» в Нижнем Тагиле практически готов

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Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле продолжается. Подрядная организация завершает работы по строительству корта.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент на месте будущего корта заасфальтирована площадка, установлены ограждение и бортики, освещение. Также рабочие подрядной организации привели в порядок вокруг территории корта, сообщает «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
Парк уже приобрёл популярность среди жителей Нижнего Тагила – здесь можно встретить любителей лёгкой атлетики, скандинавской ходьбы, детей, которые вместе с родителями катаются на роликах, скейтборде и велосипедах.
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