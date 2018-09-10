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Корт в парке «Народный» в Нижнем Тагиле практически готов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Корт в парке «Народный» в Нижнем Тагиле практически готов

Сегодня, 06:00Общество
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