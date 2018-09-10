Корт в парке «Народный» в Нижнем Тагиле практически готов

На данный момент на месте будущего корта заасфальтирована площадка, установлены ограждение и бортики, освещение. Также рабочие подрядной организации привели в порядок вокруг территории корта, сообщает «Тагильский рабочий» .

Парк уже приобрёл популярность среди жителей Нижнего Тагила – здесь можно встретить любителей лёгкой атлетики, скандинавской ходьбы, детей, которые вместе с родителями катаются на роликах, скейтборде и велосипедах.