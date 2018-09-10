Медик из Качканара стала лучшим фельдшером России

Всероссийский конкурс проходил в 8 категориях «Лучший фельдшер», «Лучшая акушерка», «Лучшая медсестра», «Лучшая участковая медсестра», «Лучшая старшая медсестра», «Лучший лаборант», «Лучший фармацевт» и «За верность профессии».

Оксана Безденежных – фельдшер скорой помощи из ЦГБ Качканара заняла первое место в своей номинации.