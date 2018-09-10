Медик из Качканара стала лучшим фельдшером России

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Оксана Безденежных из Качканара стала «Лучшим специалистом со средним медицинским и фармацевтическим образованием» по результатам третьего Всероссийского профессионального конкурса.
Источник: Оblgazeta.ru
Всероссийский конкурс проходил в 8 категориях «Лучший фельдшер», «Лучшая акушерка», «Лучшая медсестра», «Лучшая участковая медсестра», «Лучшая старшая медсестра», «Лучший лаборант», «Лучший фармацевт» и «За верность профессии».
Оксана Безденежных – фельдшер скорой помощи из ЦГБ Качканара заняла первое место в своей номинации.
По информации от пресс-службы министерства здравоохранения региона, свердловские врачи ежегодно занимают призовые места в разных номинациях профессионального всероссийского конкурса.
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