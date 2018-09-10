«От туберкулеза»: житель Нижнего Тагила подозревается в поедании собак

Тагильчанка сообщила редакции TagilCity.ru, что в доме по улице Гражданской проживают люди, которые регулярно заводят собак, истязают их, а потом животные пропадают.

Я знаю, что с передержками напряг, но это особый случай, может, кто откликнется! С таким я ещё не сталкивалась. Ко мне обратились люди с просьбой помочь. Поступила информация, что в одном из домов на Вагонке живут люди, которые едят собак! Берут щенка, откармливают до определенного возраста, затем съедают! За последний год у них поменялось более 10 щенков. Поговорила с соседями, мне сказали, что они этого не скрывают, так они лечатся от туберкулеза, рассказал жительница Нижнего Тагила Наталья.

Редакция TagilCity.ru выехала на место, чтобы проверить факт жестокого обращения с животными. Во дворе дома по улице Гражданская трое взрослых жгли во дворе костер. Они сказали, что впервые слышат о том, чтобы кто-то из жильцов дома употреблял собак в пищу. Однако игравшие рядом дети закричали, что знают дядю из их подъезда, который издевается над животными.

У нас во втором подъезде живет один сидевший, он регулярно берет собак, издевается над ними, а потом или выбрасывает их, или они просто исчезают. А про то, чтобы ел он их – ничего сказать не можем, пояснил немолодой мужчина во дворе дома.

Дверь помещения, где проживает «любитель» собак, корреспонденту никто не открыл. Жительница дома пояснила, что видела, как недавно жильцы квартиры ушли сдавать металлолом.

Они только вот недавно пошли металлолом сдавать. Сейчас сдадут, бутылку купят и начнется. С ними лучше и не встречаться, обматерят только, или сделают еще что-нибудь, рассказала соседка.

Как выяснилось, эта же жительница дома одна из первых забила тревогу по поводу жестокого обращения с животными. Вместе с другими жителями дома она спасала собаку и щенков. Она рассказала, что сосед не скрывает, что ест собак, и открыто говорит об этом. По ее словам, делает он это не из-за голода, а в лечебных целях.

Люди не совcем адекватные, Толик этот сидел несколько раз, поэтому его рассказы про туберкулез вполне правдоподобны. Ночами у них орет собака, или бьют они ее, или что с ней делают. Это невозможно, как жалко ее! У нас во дворе живет псина, тоже у него была. Собака ощенилась, спустя месяц Толик выбирал из помета щенка и сказал, что возьмет рыжую собачку, так как собаки именно рыжего окраса хорошо помогают от туберкулеза. Все жители двора были в шоке, что он даже не скрывает, что ест собак в целях самолечения, говорит жительница дома.

Соседи начали пристраивать щенков. Некоторых забрали люди, проживающие в частном секторе. С ними жильцы дома поддерживают связь, справляются о малышах. Три щенка были пристроены в приют для животных. Местные жители собрали средства на стерилизацию собаки, которая после раздачи щенков живет во дворе дома.

Мы ее кормим, будку ей сделали во дворе, она с ошейником, проведены все противопаразитные мероприятия. Эти-то ее били и выгоняли на улицу все время. Если бы они ее есть начали, там и есть то нечего, она тощая. Жалко было и так животное, а тут еще такое, поделилась местная жительница.

По словам соседей, раньше мужчина заводил собак, они какое-то время жили у него, а потом бесследно исчезали.

У Толика было много собак, все бесследно пропадали, пожив у него какое-то время. Закопать кости здесь не проблема, вокруг кусты и поля. Да и мусор из контейнера у нас вывозится каждый день. Это страшно, на самом деле, рассуждает соседка.

Редакция TagilCity.ru связалась с владелицей приюта Дианой Гордеевой, чтобы выяснить, известны ли ей по роду ее деятельности случаи, когда люди употребляли в пищу собак.