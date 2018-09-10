Современные лифты будут установлены в домах Первоуральска

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31 новый лифт на сумму около 60 млн рублей установят в жилых домах Первоуральска.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
Жилые дома Первоуральска оснастят инновационными лифтами, отвечающими всем современным требованиям. Стоимость ремонта составит около 60 миллионов.
«Лифтовая реформа» затронет 31 лифт и будет проведена в домах на таких улицах, как Крылова, Береговая, Ленина, Розы Люксембург и Бульвар юности.
Важно, что заменят не только кабины (которые теперь будут обладать увеличенными кнопками и улучшенной системой безопасности), но и рельсы шахт, и двери лифта на этажах. Также планируется проведение чистки шахт.
Новые лифты поступят с Петербургских и Подмосковных заводов, будут введены до конца года и прослужат первоуральцам не менее 25 лет.
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