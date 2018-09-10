Современные лифты будут установлены в домах Первоуральска

Жилые дома Первоуральска оснастят инновационными лифтами, отвечающими всем современным требованиям. Стоимость ремонта составит около 60 миллионов.

«Лифтовая реформа» затронет 31 лифт и будет проведена в домах на таких улицах, как Крылова, Береговая, Ленина, Розы Люксембург и Бульвар юности.

Важно, что заменят не только кабины (которые теперь будут обладать увеличенными кнопками и улучшенной системой безопасности), но и рельсы шахт, и двери лифта на этажах. Также планируется проведение чистки шахт.