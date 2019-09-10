Екатеринбуржец оспорил штраф за участие в протестах в сквере у театра Драмы
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Егор Расковалов из Екатеринбурга смог оспорить решение районного суда о штрафе в 10 тысяч рублей, который он получил за участие в протестах в сквере у театра Драмы, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Кировский районный суд приговорил екатеринбуржца к штрафу за участие в митинге у драмтеатра. Как рассказала правозащитник Ольга Иванцова, Расковалов делал фотографии у здания Заксобрания, когда его задержали и посадили в автозак.
Сегодня областной суд отменил решение районного суда.
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