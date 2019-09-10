Глава Нижнего Тагила вручил награды ветеранам, освобождавшим Белоруссию от фашистов

Один из получивших медали — Борис Востротин. В военные годы он летал на легендарном Ли-2 и был стрелком-радистом авиации дальнего действия. После войны, вернувшись в Нижний Тагил, более 30 лет работал на заводе. С мэром Нижнего Тагила ветеран увиделся впервые и признался, что данное событие для него очень волнительно.

Еще один участник боев за Белоруссию — Николай Анисимов. Он прошел всю войну. Своими воспоминаниями ветеран поделился с Владиславом Пинаевым.

Можно сказать, что всю Белоруссию я прополз на брюхе. Здесь был награжден орденом Отечественной войны II степени за взятие в плен трех фашистов, здесь мне вручили орден Красной Звезды,сказал ветеран.