Глава Нижнего Тагила вручил награды ветеранам, освобождавшим Белоруссию от фашистов
Владислав Пинаев вручил награды двум ветеранам, участвовавшим в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает администрация города.
Один из получивших медали — Борис Востротин. В военные годы он летал на легендарном Ли-2 и был стрелком-радистом авиации дальнего действия. После войны, вернувшись в Нижний Тагил, более 30 лет работал на заводе. С мэром Нижнего Тагила ветеран увиделся впервые и признался, что данное событие для него очень волнительно.
Еще один участник боев за Белоруссию — Николай Анисимов. Он прошел всю войну. Своими воспоминаниями ветеран поделился с Владиславом Пинаевым.
Можно сказать, что всю Белоруссию я прополз на брюхе. Здесь был награжден орденом Отечественной войны II степени за взятие в плен трех фашистов, здесь мне вручили орден Красной Звезды,сказал ветеран.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле проживают 15 героев-освободителей. Глава города отметил, что все ветераны в ближайшее время получат памятные награды к 75-летию Победы.