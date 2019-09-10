Проект екатеринбургской Ледовой арены получил одобрение госэкспертизы
Сегодня, 19:15ОбществоФото: проектная документация
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уральская горно-металлургическая компания получила разрешение на строительство в Екатеринбурге Ледовой арены на месте взорванной телебашни, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект арены был направлен на госэкспертизу, которая заняла 50 дней. Как пояснила начальник областного управления госэкспертизы Наталья Серегина, проект был достаточно сложным, поэтому его проверяли с особой тщательностью.
Проектировщиком объекта выступила московская компания «Горпроект». Специалисты компании приезжали в уральскую столицу, чтобы решить спорные вопросы по строительству.
После госэкспертизы УГМК может начинать строительные работы.
Планируется, что спортивный объект будет принимать соревнования по 11 видам спорта. Вместимость спортплощадки составит 12 тысяч человек, концертной – 15 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей