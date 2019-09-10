Проект екатеринбургской Ледовой арены получил одобрение госэкспертизы

Проект арены был направлен на госэкспертизу, которая заняла 50 дней. Как пояснила начальник областного управления госэкспертизы Наталья Серегина, проект был достаточно сложным, поэтому его проверяли с особой тщательностью.

Проектировщиком объекта выступила московская компания «Горпроект». Специалисты компании приезжали в уральскую столицу, чтобы решить спорные вопросы по строительству.

После госэкспертизы УГМК может начинать строительные работы.