Свердловский депутат на обсуждении бюджета-2020 предложил поднять всем зарплаты
В Министерстве финансов Свердловской области 10 сентября началось обсуждение бюджета региона на 2020 год. На встрече присутствовали главы муниципальных образований, депутаты и представители различных ведомств, сообщает Znak.
Началось обсуждение бюджета с предложения депутата Заксобрания Свердловской области Виктора Якимова о повышении средней заработной платы по региону на 6 тыс. рублей. Якимов призвал власти сделать «политическое решение» и выровнять зарплату в области с показателями по стране.
Сейчас средняя заработная плата в Свердловской области отстает от средней зарплаты по России на 6 тыс. рублей. Разрыв между показателями не сокращается, а увеличивается. Если 3 млн работающим в регионе повысить зарплату, то поступления налогов с этих доходов повысятся на 400 млн рублей в год. Кроме того, сократятся социальные расходы бюджета,заявил депутат ЗакСо.
Предложение Якимова вызвало бурное обсуждение среди коллег. Большинство отметило, что подобные вопросы следует решать на встречах с бизнес-сообществом и стимулировать работодателей к подобным действиям.
Проект бюджета области на 2020 год формируется с учетом умеренного роста промышленного производства и зарплат. Я не могу заложить в него повышение зарплаты всем жителям Свердловской области. Это больной вопрос, но это вопрос не к бюджету, а к руководителям предприятий. Политические решения мы на заседании согласительной комиссии стараемся не принимать,заявила глава министерства финансов Галина Кулаченко.
В конце заседания глава минфина напомнила, что при обсуждении бюджета речь идёт об «общем пироге» и если на что-то расходы буду увеличены, то по другим статьям их придется сократить. Последнее слово в определении приоритетов останется за губернатором. Напомним, что ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев уже обращал внимание бизнес-сообщества на разрыв между средней зарплатой в стране и в регионе.