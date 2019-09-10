Свердловский облсуд отказал Чудновец в получении 6 миллионов рублей компенсации

Бывшая сотрудница детского сада требовала у Минфина 6 млн рублей в качестве компенсации за проведенные 4 месяца в СИЗО и колонии № 6. Областной суд оставил в силе предыдущее решение районного суда о выплате Чудновец компенсации в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, что в 2016 году Евгений Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии. Девушка сделала репост видео, на котором был обнаженный ребенок. При этом загрузивший видео в соцсеть предприниматель не был привлечен к ответственности.

Чудновец приговорили к шести месяцам колонии, позднее смягчили наказание до пяти месяцев заключения. Наказание осужденная отбывала в Нижнем Тагиле.

После того, как вопрос о справедливости приговора был задан на пресс-конференции с президентом, суд отменил приговор.