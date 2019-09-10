Уралец назначен на должность прокурора Москвы

Уралец назначен на должность на пять лет. Ранее прокурором Москвы был Владимир Чуриков.

До назначения Денис Попов занимал аналогичную должность в Республике Дагестан. Его кандидатуру на пост прокурора столицы предложил генпрокурор Юрий Чайка.