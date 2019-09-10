Уралец назначен на должность прокурора Москвы
Сегодня, 19:29ОбществоФото: скриншот видео с канала ИА «Хакасия»
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Денис Попов, который родился на Урале, назначен президентом России прокурором Москвы. Информация о назначении опубликована на сайте Генпрокуратуры РФ.
Уралец назначен на должность на пять лет. Ранее прокурором Москвы был Владимир Чуриков.
До назначения Денис Попов занимал аналогичную должность в Республике Дагестан. Его кандидатуру на пост прокурора столицы предложил генпрокурор Юрий Чайка.
Попов родился в Свердловске. Большую часть службы он провел в Москве.
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