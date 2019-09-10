В ближайшие два года в Екатеринбурге обновят 265 остановок

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В Екатеринбурге собираются установить 265 новых остановочных комплексов за два года. Для этого администрация города объявила тендер на проектирование работ по обустройству остановок, пишет «Областная газета».
Провести аукцион планируется 18 сентября. Сейчас начальная цена контракта составляет около 9,2 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
Согласно документы, планируется создать семь типов остановочных комплексов: стандартные, «умные», тёплые навесы и конечные пункты.
Как пишет «Областная газета», «Умные» остановки будут оборудованны табло прогнозного прибытия транспорта, и появятся как минимум на четырех остановках. Закрытые остановочные модули, или тёплые навесы, появятся почти на 90 остановках. Некоторые из них также будут оборудованы табло.
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