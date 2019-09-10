В ближайшие два года в Екатеринбурге обновят 265 остановок

Как пишет «Областная газета», «Умные» остановки будут оборудованны табло прогнозного прибытия транспорта, и появятся как минимум на четырех остановках. Закрытые остановочные модули, или тёплые навесы, появятся почти на 90 остановках. Некоторые из них также будут оборудованы табло.