В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на четыре дня перекроют улицу Балакинская
Сегодня, 11:34ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 14 сентября по 17 ноября 2019 года в Нижнем Тагиле на улице Балакинская будут проводиться работы по ремонту теплотрассы, сообщается на сайте администрации города. Первые четыре дня на участке от улицы Землячки до Черноморской будет перекрыто автомобильное движение.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В документе указано, что работы будут проводиться больше месяца, но, как уточнил директор МУП «Тагилэнерго», которое будет проводить работы, автомобильное движение будет закрыто только на первые четыре дня (с 14 сентября по 17 сентября).
Тепловая сеть проходит под автодорогой, поэтому движение полностью закрывают на четыре дня, всё остальное время будут проводиться работы по благоустройству, рассказал TagilCity.ru директор «Тагилэнерго» Сергей Козлов
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей