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В Нижнем Тагиле школу № 87 ждёт капитальный ремонт крыши с полной заменой кровли. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. На время капитального ремонта учеников переведут в другую школу.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Специалист управления образования Нижнего Тагила Саида Уфимцева рассказала, что конкурсные процедуры ещё не завершены.
После заключения контракта будет решаться вопрос о закрытии школы. Во время проведения работ для организации безопасного образовательного процесса дети будут переведены в другую школу. Мы ожидаем точных данных от службы заказчика для принятия решения,рассказала TagilCity.ru Саида Уфимцева.
В школе № 87 планируется капитальный ремонт крыши с полной заменой кровли. Начальная стоимость контракта составляла 20 миллионов рублей, в ходе торгов цена контракта была снижена до 18,5 миллиона рублей. Согласно данным протокола определения поставщика, тендер выиграло ООО Строительно-торговая компания «Успех».
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