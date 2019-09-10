В Нижнем Тагиле школу № 87 ждёт капитальный ремонт крыши

После заключения контракта будет решаться вопрос о закрытии школы. Во время проведения работ для организации безопасного образовательного процесса дети будут переведены в другую школу. Мы ожидаем точных данных от службы заказчика для принятия решения,рассказала TagilCity.ru Саида Уфимцева.