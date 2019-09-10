Власти Екатеринбурга примерили храм святой Екатерины на три площадки
Екатеринбургская мэрия показала жителям города, как может выглядеть храм святой Екатерины на трёх площадках, которые планируют включить в городской опрос. Ролики были опубликованы в официальном паблике властей уральской столицы в социальной сети «ВКонтакте».
В качестве площадок были представлены пересечение улиц Фурманова-Белинского, здание бывшего приборостроительного завода, расположенное по улице Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.
В настоящее время Глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением ещё раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них,было написано в посте, который разместила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что три обозначенные площадки были выбраны из числа предложенных 61 варианта. По утверждению Александра Высокинского, муниципальные органы власти будут и в дальнейшем готовить проведение опроса «в атмосфере максимальной открытости и прозрачности своих шагов».