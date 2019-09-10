Власти Екатеринбурга примерили храм святой Екатерины на три площадки

В настоящее время Глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением ещё раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них,было написано в посте, который разместила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.