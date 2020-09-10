Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Сегодня, 14:16ОбществоPhoto: pixabay.com
Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви лишенного сана уральского схимонаха Сергия, сообщает ТАСС.

Сегодня огласили приговор по делу об отлучении от церкви опального схимонаха Сергия (Романова).

Прошло третье заседание церковного суда по отлучению схимонаха Сергия. Предыдущие два заседания он пропустил и не явился на сегодняшнее.

Сергий требовал провести суд при свидетелях и «положив руку на Евангелие».

Однако протоиерей Николай Малета отметил, что свидетели могут присутствовать на суде только при явке самого обвиняемого.

Напомним, что схимонах Сергий накануне требовал низвергнуть патриарха Кирилла за ересь и разврат.

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