Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви лишенного сана уральского схимонаха Сергия, сообщает ТАСС.

Сегодня огласили приговор по делу об отлучении от церкви опального схимонаха Сергия (Романова). Прошло третье заседание церковного суда по отлучению схимонаха Сергия. Предыдущие два заседания он пропустил и не явился на сегодняшнее. Сергий требовал провести суд при свидетелях и «положив руку на Евангелие». Однако протоиерей Николай Малета отметил, что свидетели могут присутствовать на суде только при явке самого обвиняемого. Напомним, что схимонах Сергий накануне требовал низвергнуть патриарха Кирилла за ересь и разврат. Схимонах Сергий предложил митрополиту Кириллу публичный суд на площади

