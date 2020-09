Монополия ДРСК ударила по жителям Приморья

Приморская Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) не подготовила инфраструктуру для работы в условиях стихий. В результате прошедший 3 сентября в регионе тайфун «Майсак» оставил без электричества более 100 тысяч человек, а на устранение аварии потребовалась целая неделя.

Как пишет vostokmedia.com, тайфун оставил людей в некоторых районах без доступа к питьевой воде и альтернативным источникам энергии. Где-то даже не оказалось газовых баллонов, и жители должны были несколько дней готовить себе еду на кострах. Инцидента можно было избежать, если бы компания-монополист ДРСК регулярно обновляла энергоснабжающую инфраструктуру. На данный момент износ электрических и передающих сетей, а также трансформаторных подстанций составляет 60-80%, а большая часть сетей уже непригодна для использования. Однако компания все равно не занимается реконструкцией и строительством новых энергообъектов. В ходе оперативного собрания глава региона Олег Кожемяко распорядился отправить в российское правительство обращение о предоставлении финансовой помощи на обновление старой инфраструктуры. Однако в этом случае возникает вопрос: кто довел ситуацию до того, что потребовалось вмешательство губернатора и помощь федерального центра? Собственная выручка ДРСК за счет высоких энерготарифов в 2019 году составила более 40 млрд руб., а чистая прибыль превысила 2,7 млрд руб. Двумя годами ранее она достигала почти трех млрд. Кроме того, ежегодно дочка ДРСК, «Приморские электрические сети», получает сотни миллионов рублей по инвестиционным программам. В течение трех последних лет компания получила более 2,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры, а в следующем году получит на эти цели еще один миллиард. При этом деньги зачастую не осваиваются до конца и просто сгорают. Часть других средств компания осваивает не по назначению и зачем-то берет кредиты. Подобное отношение привело к тому, что десятки тысяч людей оставались без электричества, а губернатор был вынужден просить денег у правительства России.

