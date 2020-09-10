Монополия ДРСК ударила по жителям Приморья

Кроме того, ежегодно дочка ДРСК, «Приморские электрические сети», получает сотни миллионов рублей по инвестиционным программам. В течение трех последних лет компания получила более 2,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры, а в следующем году получит на эти цели еще один миллиард. При этом деньги зачастую не осваиваются до конца и просто сгорают. Часть других средств компания осваивает не по назначению и зачем-то берет кредиты.