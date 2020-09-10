«Мой театр никому не нужен»: на первый спектакль в «Коляда-театре» продали 10 билетов

Напомним, что ранее драматург «Коляда-театра» в Екатеринбурге объявил актерам, что покидает театр и эмигрирует из России. Актеры театра связывают это с тем, что последние пять месяцев были очень тяжелыми из-за ситуации с коронавирусом.