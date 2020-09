«Мой театр никому не нужен»: на первый спектакль в «Коляда-театре» продали 10 билетов

Режиссер Николай Коляда заявил, что жители не спешат покупать билеты на его спектакли. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Как все ждали открытия сезона, сколько было разговоров. Ну да. <>. Прекрасно жили без театров полгода. И дальше можно жить. Пустое все»,написал Коляда. По его словам на первый в этом сезоне спектакль «Дыроватый камень» куплено только 10 билетов, а театр никому не нужен. Однако сейчас приобрести билеты на спектакль в «Коляда-театр» на 10 сентября нельзя. На портале свободные места не отображаются. «Устал и уходит»: в Екатеринбурге Николай Коляда заявил об эмиграции из России Напомним, что ранее драматург «Коляда-театра» в Екатеринбурге объявил актерам, что покидает театр и эмигрирует из России. Актеры театра связывают это с тем, что последние пять месяцев были очень тяжелыми из-за ситуации с коронавирусом.

