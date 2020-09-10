«Мой театр никому не нужен»: на первый спектакль в «Коляда-театре» продали 10 билетов

«Мой театр никому не нужен»: на первый спектакль в «Коляда-театре» продали 10 билетов

Сегодня, 16:15ОбществоPhoto: страница Николая Коляды во ВКонтакте
Режиссер Николай Коляда заявил, что жители не спешат покупать билеты на его спектакли. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Как все ждали открытия сезона, сколько было разговоров. Ну да. <>. Прекрасно жили без театров полгода. И дальше можно жить. Пустое все»,написал Коляда.

По его словам на первый в этом сезоне спектакль «Дыроватый камень» куплено только 10 билетов, а театр никому не нужен.

Однако сейчас приобрести билеты на спектакль в «Коляда-театр» на 10 сентября нельзя. На портале свободные места не отображаются.

Напомним, что ранее драматург «Коляда-театра» в Екатеринбурге объявил актерам, что покидает театр и эмигрирует из России. Актеры театра связывают это с тем, что последние пять месяцев были очень тяжелыми из-за ситуации с коронавирусом.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
театрбилетыНиколай КолядаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы