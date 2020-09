Нелегальные постройки китайцев могут снести в Приангарье

На байкальском побережье начался демонтаж первой нелегально построенной гражданами Китая гостиницы. Чтобы убрать все самовольные постройки, нужно решение суда, поэтому процесс немного затянулся. Однако все китайские турбазы могут быть снесены.

Как пишет irksib.ru, еще полгода назад Генпрокуратура РФ говорила о необходимости сноса нелегальных построек и даже предлагала запретить деятельность иностранных бизнесменов на территории Прибайкальского национального парка. Зачастую во время строительства здесь не соблюдают природоохранное законодательство, нанося таким образом вред экосистеме Байкала. Тем более что против строительства отелей также выступают и местные жители. Так, в 2018 году люди написали обращение федеральным властям с просьбой разобраться с тем фактом, что десять процентов земельных участков поселка Листвянка и столько же на острове Ольхон принадлежит китайцам. О необходимости навести порядок на озере говорил и Игорь Кобзев почти сразу после своего назначения на пост главы региона. Он резко высказался о незаконных постройках и приступил к решению этой проблемы. Вскоре был задержан глава Листвянки Александр Шамсудинов. Ему предъявили обвинение в незаконной выдаче лицензии на строительство трехэтажной гостиницы, площадь которой почти 1,5 тысячи квадратных метров. «Говорил и еще раз повторю: незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно. За этим я намерен строго следить», – отметил Игорь Кобзев. Напомним, ранее Игорь Кобзев предложил сделать 2021 год Годом Байкала, чтобы обратить пристальное внимание федеральных властей на проблемы уникального озера.

