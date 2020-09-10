Нелегальные постройки китайцев могут снести в Приангарье

Тем более что против строительства отелей также выступают и местные жители. Так, в 2018 году люди написали обращение федеральным властям с просьбой разобраться с тем фактом, что десять процентов земельных участков поселка Листвянка и столько же на острове Ольхон принадлежит китайцам.