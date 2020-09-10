Партия «Яблоко» направила открытое обращению к губернатору после избиения Журавлевой

Партия «Яблоко» направила открытое обращению к губернатору после избиения Журавлевой

Сегодня, 15:10ОбществоPhoto: страница Надежды Журавлёвой во «ВКонтакте»
Председатель Свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Хоренженко направил губернатору Евгению Куйвашеву открытое обращение. Об этом он сообщил на своей странице во "Вконтакте".

В нем указано, что Свердловское отделение партии "Яблоко" требует от правоохранительных органов провести тщательное расследование происшествия, связанного с избиением кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы Надежды Журавлевой.

Представители партии связывают нападение на Журавлеву с её общественной и политической деятельностью.

В обращении к губернатору также содержится просьба взять данную ситуацию под личный контроль.

Ранее Свердловское региональное отделение «Яблока» сообщило о намерении отправить обращение по данному факту в ГУ МВД по Свердловской области.

Нападение на Надежду Журавлеву и ее мужа произошло поздно вечером 9 сентября в Нижнем Тагиле. В результате происшествия инцидента супруги получили множественные травмы.

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Нижний Тагил
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