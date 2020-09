Партия «Яблоко» направила открытое обращению к губернатору после избиения Журавлевой

Председатель Свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Хоренженко направил губернатору Евгению Куйвашеву открытое обращение. Об этом он сообщил на своей странице во "Вконтакте".

В нем указано, что Свердловское отделение партии "Яблоко" требует от правоохранительных органов провести тщательное расследование происшествия, связанного с избиением кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы Надежды Журавлевой. Представители партии связывают нападение на Журавлеву с её общественной и политической деятельностью. В обращении к губернатору также содержится просьба взять данную ситуацию под личный контроль. Ранее Свердловское региональное отделение «Яблока» сообщило о намерении отправить обращение по данному факту в ГУ МВД по Свердловской области. Нападение на Надежду Журавлеву и ее мужа произошло поздно вечером 9 сентября в Нижнем Тагиле. В результате происшествия инцидента супруги получили множественные травмы. В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты Надежду Журавлеву

