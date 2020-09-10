Партия «Яблоко» направила открытое обращению к губернатору после избиения Журавлевой

В нем указано, что Свердловское отделение партии "Яблоко" требует от правоохранительных органов провести тщательное расследование происшествия, связанного с избиением кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы Надежды Журавлевой.
Представители партии связывают нападение на Журавлеву с её общественной и политической деятельностью.
В обращении к губернатору также содержится просьба взять данную ситуацию под личный контроль.
Ранее Свердловское региональное отделение «Яблока» сообщило о намерении отправить обращение по данному факту в ГУ МВД по Свердловской области.
Нападение на Надежду Журавлеву и ее мужа произошло поздно вечером 9 сентября в Нижнем Тагиле. В результате происшествия инцидента супруги получили множественные травмы.