С барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду

Споры вокруг земли под домом в центре города начались несколько лет назад. Мэрия настаивает, что бард должен платить за аренду земельного участка. Но музыкант уверяет, что двухэтажный особняк с коммерческими помещениями является жилым многоквартирным домом. Он, как владелец, не обязан платить за землю.