С барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду

С барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду

Сегодня, 08:52ОбществоPhoto: pixabay.com
Администрация Екатеринбурга и Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области подали новый иск в Арбитражный суд к барду Александру Новикову, сообщает Znak.com.

Вместе с Новиковым ответчиком по иску проходит ООО «ЭРСЭК». Власти просят признать отсутствие у ответчиков права собственности на земельный участок.

Споры вокруг земли под домом в центре города начались несколько лет назад. Мэрия настаивает, что бард должен платить за аренду земельного участка. Но музыкант уверяет, что двухэтажный особняк с коммерческими помещениями является жилым многоквартирным домом. Он, как владелец, не обязан платить за землю.

Мэрия инициировала несколько процессов: о взыскании долга с Новикова в размере 1,6 миллионов рублей и о незаконности решения Росреестра, где было указано, что дом жилой.

Властям удалось доказать свою правоту.

Еще был подан иск о банкротстве барда из-за невыплаченной аренды. В итоге, после выплаты одного миллиона рублей дело о банкротстве было прекращено.

После этого мэрия подала иск о взыскании с Новикова 1,4 миллионов рублей, он рассматривался в Москве. 7 сентября иск был удовлетворен частично, однако решение пока не опубликовано.

Напомним, что в августе 2020 года бард Александр Новиков отсудил у государства миллион рублей за обвинение по делу «Бухты Квинс». Он проходил обвиняемым по делу о строительстве поселка, его обвиняли в мошенничестве.

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