Схимонах Сергий предложил митрополиту Кириллу публичный суд на площади

Скандальный схимонах Сергий предложил митрополиту Кириллу выйти на любую площадь Екатеринбурга и провести церковный суд при свидетелях. Об этом он заявил в своем новом видеообращении, опубликованном на YouTube.

По словам бывшего священника, он не намерен приходить на церковный суд, проходящий в закрытом режиме. В качестве альтернативы он предлагает провести суд при свидетелях и «положив руку на Евангелие». Если не будет на суде шести архиереев, покаявшихся в прелюбодейной ереси, если не будет свидетелей, то это не законный суд, а беззаконное судилище, сказал Сергий. Напомним, что после церковного суда, который прошел накануне, председатель протоиерей Николай Малета отметил, что свидетели могут присутствовать на суде только при явке самого обвиняемого. Сегодня, 10 сентября, пройдет третье заседание церковного суда по отлучению схимонаха Сергия от церкви. Предыдущие два заседания Сергий пропустил. Скандальный монах прославился после того, как в своих видеопроповедях заявлял, что коронавируса не существует, призывал не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался негативно в отношении первых лиц государства и РПЦ. В результате он был лишен сана. Кроме того, он получил штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе и еще 18 тысяч за разжигание ненависти и вражды.

