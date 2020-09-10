Схимонах Сергий предложил митрополиту Кириллу публичный суд на площади

Скандальный монах прославился после того, как в своих видеопроповедях заявлял, что коронавируса не существует, призывал не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался негативно в отношении первых лиц государства и РПЦ. В результате он был лишен сана. Кроме того, он получил штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе и еще 18 тысяч за разжигание ненависти и вражды.