СК расследует хищение 670 млн рублей у «Россетей» в Черкесске

История началась пять лет назад, когда «Россети Северный Кавказ», носившие в тот момент наименование ПАО «МРСК Северного Кавказа», заключили договор с АО «Распределительная сетевая компания» (РСК) в Карачаево-Черкесской Республике об оказании услуг по передаче электроэнергии. Однако уже в 2017 году руководство сетевой компании стало постоянно нарушать взятые на себя обязательства. Так, компания начала регулярно задерживать авансовые платежи и даже не оплачивала в полном объеме стоимость уже оказанных услуг. В течение трех лет ситуация никак не менялась, и на начало лета текущего года АО «РСК» нанесло серьезный финансовый ущерб северо-кавказскому филиалу «Россетей».