СК расследует хищение 670 млн рублей у «Россетей» в Черкесске

СК расследует хищение 670 млн рублей у «Россетей» в Черкесске

Сегодня, 20:27ОбществоPhoto: sledcom.ru
Сотрудники МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу организовали проверку в отношении руководства АО «Распределительная сетевая компания» в Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщают «Новые известия», топ-менеджмент распределительной компании подозревают в хищении более 670 миллионов рублей у энергетической компании «Россети Северный Кавказ». Отмечается, что на эти средства можно было бы построить новую крупную электрическую подстанцию и провести реконструкцию сотен действующих энергообъектов. В настоящий момент делом занимается Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому ФО.

История началась пять лет назад, когда «Россети Северный Кавказ», носившие в тот момент наименование ПАО «МРСК Северного Кавказа», заключили договор с АО «Распределительная сетевая компания» (РСК) в Карачаево-Черкесской Республике об оказании услуг по передаче электроэнергии. Однако уже в 2017 году руководство сетевой компании стало постоянно нарушать взятые на себя обязательства. Так, компания начала регулярно задерживать авансовые платежи и даже не оплачивала в полном объеме стоимость уже оказанных услуг. В течение трех лет ситуация никак не менялась, и на начало лета текущего года АО «РСК» нанесло серьезный финансовый ущерб северо-кавказскому филиалу «Россетей».

Многочисленные нарушения заставили ПАО «Россети Северный Кавказ» обратиться в следственные органы, чтобы те организовали проверку в отношении руководства сетевой компании. Полученную информацию передали следователям СКФО, которые возбудили уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ.

Касательно этой ситуации представитель «Россетей» сделал заявление о том, что сотрудники распределительной компании оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела.

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