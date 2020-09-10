Стало известно сколько подписей за прямые выборы мэра забраковали

Стало известно сколько подписей за прямые выборы мэра забраковали

Сегодня, 12:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Активисты передали в свердловское Заксобрание 13 тысяч подписей за прямые выборы мэров, сообщает Znak.com.

Всего было передано 13 109 подписей в поддержку законопроекта.

По словам главы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, активистам удалось собрать 14 972 подписи, но часть из них, была отбракована.

Теперь представители Заксобрания должны проверить все собранные подписи. Депутаты будут обязаны рассмотреть законопроект народной инициативы, если 10 тысяч из них сочтут достоверными.

Напомним, что инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании мэра на прямых всенародных выборах.

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