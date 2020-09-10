Свердловское отделение «Яблока» обратилось к Куйвашеву после нападения на Журавлеву

Происшествие случилось поздно вечером 9 сентября. Жители сообщили Надежде Журавлевой, что неизвестные люди несколько последних дней срывают все ее агитационные плакаты. Надежда и ее муж Антон нашли группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Один из мужчин напал на Надежду и ее мужа. В результате инцидента Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».