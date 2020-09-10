Свердловское отделение «Яблока» обратилось к Куйвашеву после нападения на Журавлеву

Кроме того, председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко разместил на своей личной странице во «Вконтакте» открытое обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Просим Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взять ситуацию под личный контроль и добиться привлечения к ответственности лиц, причастных к нападению, написал он.
Происшествие случилось поздно вечером 9 сентября. Жители сообщили Надежде Журавлевой, что неизвестные люди несколько последних дней срывают все ее агитационные плакаты. Надежда и ее муж Антон нашли группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Один из мужчин напал на Надежду и ее мужа. В результате инцидента Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».