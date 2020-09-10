Свердловское отделение «Яблока» обратилось к Куйвашеву после нападения на Журавлеву

Свердловское отделение «Яблока» обратилось к Куйвашеву после нападения на Журавлеву

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: страница Надежды Журавлёвой во «ВКонтакте»
Свердловское региональное отделение «Яблока» направит обращение по данному факту ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Артур Сафин.

Кроме того, председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко разместил на своей личной странице во «Вконтакте» открытое обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Просим Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взять ситуацию под личный контроль и добиться привлечения к ответственности лиц, причастных к нападению, написал он.

Происшествие случилось поздно вечером 9 сентября. Жители сообщили Надежде Журавлевой, что неизвестные люди несколько последних дней срывают все ее агитационные плакаты. Надежда и ее муж Антон нашли группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Один из мужчин напал на Надежду и ее мужа. В результате инцидента Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».

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