В Нижнем Тагиле молодой человек заехал на крыльцо Драматического театра для красивой фотографии своего автомобиля, сообщает ТК «Телекон».

24-летний тагильчанин решил устроить фотосессию автомобиля BMW. Фоном он выбрал здание Драмтеатра. Однако фото в тот вечер делал не только он, но и камеры «Безопасного города». Благодаря им сотрудникам ГИБДД удалось найти молодого человека, в отношении которого составили административные протоколы за тонировку стекол машины и движение по тротуару. Директор театра Ольга Анисимова назвала поступок молодого человека неумным, отметив, что боковые въезды сделаны для людей с ОВЗ, а не для забавы. Место достойное, подсветка и машина красивая. Всё красивое, но вообще, это что такое? Это пространство – это преддверие в храм искусства, в театр, сказала Анисимова. Тагильчанин заехал на крыльцо Драмтеатра ради фотосессии своего BMW Тагильчанин заехал на крыльцо Драмтеатра ради фотосессии своего BMW Video: ТК «Телекон» Зимой текущего года в Екатеринбурге прошла фотосессия на тлеющей свалке. Однако в данном случае активисты таким образом хотели привлечь внимание к проблеме потребления.

