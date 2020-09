В честь создателя танка Т-90 в Нижнем Тагиле переименовали улицу

В Нижнем Тагиле появилась улица, названная в честь Владимира Поткина, создателя танка Т-90. О переименовании распорядился мэр Владислав Пинаев.

Переименуют в честь знаменитого конструктора улицу Хвойную на Вагонке. Соответствующее постановление 9 сентября подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Владимир Поткин трудился на УВЗ с 1971 по 1999 год. С 1987 года назначен главным конструктором и начальником Уральского КБ транспортного машиностроения. Модернизировал танк Т-72, создал танк Т-90, который был принят на вооружение в 1993 году. Скоропостижно скончался 13 мая 1999 года от сердечного приступа. Памятная табличка установлена на доме Окунева № 1, где проживал конструктор. В этом году претендовал на получение звания почетного гражданина Нижнего Тагила, но звание не получил. В Нижнем Тагиле определили двух кандидатов на звание «Почетного гражданина» города

