В честь создателя танка Т-90 в Нижнем Тагиле переименовали улицу

В честь создателя танка Т-90 в Нижнем Тагиле переименовали улицу

Сегодня, 18:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле появилась улица, названная в честь Владимира Поткина, создателя танка Т-90. О переименовании распорядился мэр Владислав Пинаев.

Переименуют в честь знаменитого конструктора улицу Хвойную на Вагонке. Соответствующее постановление 9 сентября подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Владимир Поткин трудился на УВЗ с 1971 по 1999 год. С 1987 года назначен главным конструктором и начальником Уральского КБ транспортного машиностроения.

Модернизировал танк Т-72, создал танк Т-90, который был принят на вооружение в 1993 году.

Скоропостижно скончался 13 мая 1999 года от сердечного приступа. Памятная табличка установлена на доме Окунева № 1, где проживал конструктор.

В этом году претендовал на получение звания почетного гражданина Нижнего Тагила, но звание не получил.

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