Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области сегодня приехали с проверкой в жилой комплекс «Гринвуд», который должны были сдать еще в 2016 году, пишет 66.ру.

По словам дольщиков, проверка длилась около трех часов. Как рассказал источник издания, министр строительства Михаил Волков подписал документы о вводе ЖК в эксплуатацию, однако здание еще не готово. Дольщики обвиняют в этом застройщика МФ «Альта». Ранее дольщики ЖК «Гринвуд» обращались в прокуратуру, полицию, суд и администрацию президента. Они просят проверить действия минстроя и руководителя застройщика Антона Кузнецова. В суде рассматривается дело о банкротстве застройщика.

