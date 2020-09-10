В Нижнем Тагиле для проведения парада военной техники перекроют семь улиц

С 7.00 утра окажутся перекрытыми: проспект Ленина (от музея до Октябрьской революции), улицы Огаркова и Красноармейская (от Карла Маркса до Уральской), Первомайская и Пархоменко (от Карла Маркса до Горошникова), Вязовская (от Карла Маркса до Ленина), проспект Мира (от Карла Маркса до Строителей).