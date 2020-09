В Нижнем Тагиле для проведения парада военной техники перекроют семь улиц

В Нижнем Тагиле перекроют семь улиц в связи с проведением парада военной техники 12 сентября, сообщает отдел пропаганды ГИБДД

Ночью 12 сентября с 02.00 до 07.00 перекроют проспект Ленина, от музея до перекрестка с улицей Красноармейской. С 7.00 утра окажутся перекрытыми: проспект Ленина (от музея до Октябрьской революции), улицы Огаркова и Красноармейская (от Карла Маркса до Уральской), Первомайская и Пархоменко (от Карла Маркса до Горошникова), Вязовская (от Карла Маркса до Ленина), проспект Мира (от Карла Маркса до Строителей). Напомним, парад военной техники 12 сентября состоится в честь столетия танкостроения. Планируется участие до 29 единиц техники.

