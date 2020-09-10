В Нижнем Тагиле для проведения парада военной техники перекроют семь улиц

В Нижнем Тагиле для проведения парада военной техники перекроют семь улиц

Сегодня, 17:38ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле перекроют семь улиц в связи с проведением парада военной техники 12 сентября, сообщает отдел пропаганды ГИБДД

Ночью 12 сентября с 02.00 до 07.00 перекроют проспект Ленина, от музея до перекрестка с улицей Красноармейской.

С 7.00 утра окажутся перекрытыми: проспект Ленина (от музея до Октябрьской революции), улицы Огаркова и Красноармейская (от Карла Маркса до Уральской), Первомайская и Пархоменко (от Карла Маркса до Горошникова), Вязовская (от Карла Маркса до Ленина), проспект Мира (от Карла Маркса до Строителей).

Напомним, парад военной техники 12 сентября состоится в честь столетия танкостроения. Планируется участие до 29 единиц техники.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
парадНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы