Мэрия Нижнего Тагила отменила запланированную на 10 сентября репетицию субботнего военного парада, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Ранее планировалось, что проспект Ленина на участке от краеведческого музея до перекрёстка с улицей Октябрьской революции с 18.00 до 21.00 будет перекрыт. Напомним, парад военной техники пройдет в Нижнем Тагиле 12 сентября в 11.00. Планируется, что по центральной улице города пройдет колонна из боевых машин. Во главе нее будет находиться танк Т-34. Кроме того, впервые будет представлен танк «Армата». Впервые по центру Нижнего Тагила проедет «Армата»

