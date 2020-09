В Первоуральске суд обязал «Водоканал» обеспечить жителей чистой водой

По заявлению прокуратуры в Первоуральске будет улучшено качество питьевой воды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки прокуратурой Первоуральска было установлено, что качество питьевой холодной воды не соответствует гигиеническим нормам. В связи выявленными нарушениями в Первоуральский городской суд было направлено заявление. В нем просили рассмотреть дело о возложении обязанности на ППМУП «Водоканал» по обеспечению жителей холодной питьевой воды. Суд требования удовлетворил и обязал ППМУП «Водоканал» обеспечить граждан чистой водой до 1 декабря 2021 года. Исполнение решения взято под особый контроль прокуратуры города. Напомним, что в августе нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений. Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter