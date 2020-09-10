В Первоуральске суд обязал «Водоканал» обеспечить жителей чистой водой

В Первоуральске суд обязал «Водоканал» обеспечить жителей чистой водой

Сегодня, 15:44ОбществоPhoto: pixabay.com
По заявлению прокуратуры в Первоуральске будет улучшено качество питьевой воды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки прокуратурой Первоуральска было установлено, что качество питьевой холодной воды не соответствует гигиеническим нормам.

В связи выявленными нарушениями в Первоуральский городской суд было направлено заявление. В нем просили рассмотреть дело о возложении обязанности на ППМУП «Водоканал» по обеспечению жителей холодной питьевой воды.

Суд требования удовлетворил и обязал ППМУП «Водоканал» обеспечить граждан чистой водой до 1 декабря 2021 года.

Исполнение решения взято под особый контроль прокуратуры города.

Напомним, что в августе нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений.

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