В Первоуральске суд обязал «Водоканал» обеспечить жителей чистой водой

В ходе проверки прокуратурой Первоуральска было установлено, что качество питьевой холодной воды не соответствует гигиеническим нормам.
В связи выявленными нарушениями в Первоуральский городской суд было направлено заявление. В нем просили рассмотреть дело о возложении обязанности на ППМУП «Водоканал» по обеспечению жителей холодной питьевой воды.
Суд требования удовлетворил и обязал ППМУП «Водоканал» обеспечить граждан чистой водой до 1 декабря 2021 года.
Исполнение решения взято под особый контроль прокуратуры города.
Напомним, что в августе нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений.