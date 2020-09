В тагильском воздухе выявлено превышение ПДК вещества, снижающего иммунитет

В Нижнем Тагиле за сутки, с 8 по 9 сентября, было выявлено превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом сообщается на сайте ФБГУ «Уральское УГМС».

Уровень загрязнения за указанный период был низкий и определялся максимальной концентрацией диоксида азота, равной 1,3 ПДК. Вещество имеет третий класс опасности. Его за 2019 год в тагильский воздух попало 6,4 тысячи тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3. Одними из источников выбросов являются ЕВРАЗ-НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Диоксид азота Photo: TagilCity.ru Диоксид азота опасен тем, что он способен снижать иммунитет. Это приводит к увеличению восприимчивости организма к вирусным заболеваниям. Кроме того, он воздействует на легкие, провоцируя бронхит и пневмонию. Напомним, ранее TagilCity.ru составило список наиболее опасных веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

