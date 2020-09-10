В тагильском воздухе выявлено превышение ПДК вещества, снижающего иммунитет

Вещество имеет третий класс опасности. Его за 2019 год в тагильский воздух попало 6,4 тысячи тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3. Одними из источников выбросов являются ЕВРАЗ-НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.