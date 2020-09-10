В тагильском воздухе выявлено превышение ПДК вещества, снижающего иммунитет

В тагильском воздухе выявлено превышение ПДК вещества, снижающего иммунитет

Сегодня, 15:13ОбществоPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле за сутки, с 8 по 9 сентября, было выявлено превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом сообщается на сайте ФБГУ «Уральское УГМС».

Уровень загрязнения за указанный период был низкий и определялся максимальной концентрацией диоксида азота, равной 1,3 ПДК.

Вещество имеет третий класс опасности. Его за 2019 год в тагильский воздух попало 6,4 тысячи тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3. Одними из источников выбросов являются ЕВРАЗ-НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Диоксид азота
Photo:TagilCity.ru

Диоксид азота опасен тем, что он способен снижать иммунитет. Это приводит к увеличению восприимчивости организма к вирусным заболеваниям. Кроме того, он воздействует на легкие, провоцируя бронхит и пневмонию.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило список наиболее опасных веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила.

Stories:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
экологиявоздухкачествоНижний ТагилКачество воздуха
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы