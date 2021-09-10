Куйвашев ответил на предложение купить властям закрывшийся хлебокомбинат в Сысерти

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал, по какой причине власти не могут приобрести хлебокомбинатом в Сысерти, который прекратил работу 1 сентября.

По словам главы, данное решение кажется легким, однако это не так, поскольку у властей есть главная обязанность — выполнять социальные обязательства перед гражданами. Это значит, что необходимо выделять средства на строительство школ, детских садов, на медицину и благоустройство. Также на своей личной странице в Instagram Куйвашев отметил, что закрытие любого предприятия несет за собой определенные трудности. После того, как собственник принял решение закрыть хлебокомбинат, возникла необходимость решить две задачи: обеспечить регион хлебом и найти сотрудникам новую работу. Также было необходимо добиться для них всех положенных выплат. На данный момент с сотрудниками проводится работа, выплачиваются долги. Планируется, что все деньги будут получены ими до конца текущего месяца. Напомним, после жалоб бывших сотрудников на невыплату им заработной платы было возбуждено уголовное дело. Десятки сотрудников обратились за помощью. Прокурорская проверка 6 сентября вывила ряд нарушений, что стало причиной возбуждения уголовного дела. Из-за долгов по зарплате на хлебокомбинате в Сысерти возбуждено уголовное дело

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