Нападения извращенца и исчезновение бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно о шестом случае нападения извращенца на девушку в Екатеринбурге, в этот раз на улице Малышева. Она решилась рассказать об этом только сейчас, хотя произошло это в начале сентября. Мужчина схватил ее за бедро, девушка запомнила его внешность и готова опознать. С недавнего времени нападения на представительниц женского пола происходят в столице Урала почти каждый день.