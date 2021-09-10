Нападения извращенца и исчезновение бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно о шестом случае нападения извращенца на девушку в Екатеринбурге, в этот раз на улице Малышева. Она решилась рассказать об этом только сейчас, хотя произошло это в начале сентября. Мужчина схватил ее за бедро, девушка запомнила его внешность и готова опознать. С недавнего времени нападения на представительниц женского пола происходят в столице Урала почти каждый день.
При странных обстоятельствах пропал бизнесмен из Екатеринбурга Александр Шабанов, набравший кредитов. Он занимался поставкой приборов освещения. 9 сентября он оставил записку родственникам, в которой просит у них прощения и перестал выходить на связь. Поисками мужчины занимаются волонтеры и полицейские.
Гардеробщицу, уволенную из спортшколы Нижнего Тагила по решению суда, должны восстановить на работе. Она посчитала, что трудовой договор был расторгнут незаконно, подала иск в Тагилстроевский районный суд и выиграла дело. За неисполнение решения суда руководство ждут санкции.
81-летняя тагильская пенсионерка, перебегавшая дорогу на улице Береговая-Ударная в неположенном месте, скончалась после наезда автомобиля. 21-летний молодой человек за рулем KIA оказался трезвым. ДТП произошло вечером, по словам водителя, он не заметил женщину в темноте.