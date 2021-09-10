Тепло начнет поступать в дома тагильчан с 13 сентября

Тепло начнет поступать в дома тагильчан с 13 сентября
Тепло начнет поступать в дома тагильчан с 13 сентября
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1MI
Тепло в дома и учреждения Нижнего Тагила начнет поступать в соответствии с графиком подключения. Первыми, как всегда, обогреют школы, детские сады и больницы.

Отопительный сезон 2021–2022 годов начнется в Нижнем Тагиле с 13 сентября текущего года, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее постановление подписано главой города Владиславом Пинаевым, с указанной даты начнется заполнение систем теплоснабжения. Теплоснабжающие организации обязаны будут в ежедневном режиме докладывать о вводе в действие объектов отопления в «Единую дежурную диспетчерскую службу».

Энергетики приступают с 13 сентября к промывке систем отопления, отработанная вода будет слита в городской дренаж. Для оперативного реагирования на неисправности и аварии в городе организована «горячая линия»: 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92 или 112.

В течение летнего периода в Нижнем Тагиле заменили более 6 километров труб теплоснабжения, на эти цели было затрачено больше 25 миллионов рублей,

- заявил глава филиала АО «Регионгаз-Инвест» Сергей Козлов.

Все 2556 домов города, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, готовы к отопительному сезону, также сообщила мэрия Нижнего Тагила.

Напомним, ранее планировалось начать новый отопительный сезон с 15 сентября 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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