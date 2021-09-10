Уволенная из спортшколы Нижнего Тагила гардеробщица восстановлена на работе

Уволенная из спортшколы Нижнего Тагила гардеробщица восстановлена на работе
Уволенная из спортшколы Нижнего Тагила гардеробщица восстановлена на работе
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила признал незаконным решение руководства спортшколы об увольнении одной из своих сотрудниц. Женщину восстановили на работе.

Тагильчанка, уволенная с должности гардеробщицы в спортшколе, обратилась в суд за восстановлением своих прав на трудоустройство. Женщина решила, что руководство образовательного учреждения незаконно расторгло с ней трудовой договор, рассказали TagilCity.ru в службе судебных приставов Нижнего Тагила.

Суд изучил документы и пришёл к выводу, что тагильчанка права. В итоге накануне в спортшколу пришёл исполнительный лист от судебных приставов о восстановлении женщины в должности. Нерадивого работодателя также предупредили об ответственности за неисполнение решения суда.

Тагильчанку незамедлительно восстановили на работе.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев заступился за проспавшего свою первую линейку учителя из Нижнего Тагила. Педагогу грозило увольнение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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