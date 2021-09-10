ВЦИОМ: 86% работающих на производстве россиян не заставляют голосовать

ВЦИОМ: 86% работающих на производстве россиян не заставляют голосовать
ВЦИОМ: 86% работающих на производстве россиян не заставляют голосовать
Сегодня, 12:14ОбществоФото: pixabay.com
86% работающих в производственной сфере россиян заявили, что их никто не принуждает идти на выборы.

51% опрошенных отметили, что руководство вообще не затрагивало тему выборов в разговоре с ними. 12% сообщили, что начальство рассказывало о важности электоральных процессов. 24% респондентов вспомнили, что руководитель советовал им сходить на выборы, но не принуждал.

В то же время, 13% заявили, что на них давление оказывалось. Более того, 4% рассказали, что им обещали различные санкции, если они не пойдут на выборы, вплоть до увольнения. При этом 94% респондентов отметили, что никто не принуждал их голосовать за определенную политсилу.

Авторы телеграм-канала “Мейстер” считают, что у тех, кто принуждает сотрудников идти на выборы нет возможности влиять на то, как люди отдадут голоса. В конце концов, даже если требуют фотоподтверждения, галочку в нужном месте всегда можно прифотошопить. Однако, даже если случаи принуждения носят единичный, а не массовый характер, с ними все равно следует разобраться, причем не только центризбиркому, но и правоохранителям.

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