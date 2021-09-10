ВЦИОМ: 86% работающих на производстве россиян не заставляют голосовать

Авторы телеграм-канала “Мейстер” считают, что у тех, кто принуждает сотрудников идти на выборы нет возможности влиять на то, как люди отдадут голоса. В конце концов, даже если требуют фотоподтверждения, галочку в нужном месте всегда можно прифотошопить. Однако, даже если случаи принуждения носят единичный, а не массовый характер, с ними все равно следует разобраться, причем не только центризбиркому, но и правоохранителям.