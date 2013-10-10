Chevrolet Malibu научили читать текстовые сообщения вслух

Кроме того, версия с 2,5-литровым 196-сильным бензиновым мотором теперь будет оснащаться системой «старт-стоп». По словам представителей Chevrolet, она способствует уменьшению расхода топлива в городском цикле на 14 процентов, при движении по трассе – на шесть процентов: до 9,4 литра и 6,5 литра соответственно. На российском рынке седан с таким мотором не предлагается.

В России «Малибу» продается лишь с 2,4-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 167 лошадиных сил. Мотор сочетается исключительно с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Начальная стоимость седана составляет 1 миллион 285 тысяч рублей. В США этот же двигатель выдает 182 лошадиные силы. Помимо этого, американцам Chevrolet Malibu предлагается с 259-сильным двухлитровым турбомотором.